Виявлено новий "суперрозповсюджувач" коронавірусу

Пилок дерев виявився здатним переносити частинки коронавірусу. До такого висновку прийшли вчені з кіпрскогого Університету Нікосії, повідомляє Лента.Ру.

Версія про «суперрозповсюджувач» COVID-19 підтвердилася в ході експерименту, який вирішили провести для розуміння того, як різні частки впливають на поширення вірусу. Виявилося, що між спалахами COVID-19 і концентрацією пилку в повітрі є зв'язок.

Проаналізувавши спеціально створену комп'ютерну модель, фахівці виявили, що пилок допомагає частинкам вірусу подолати більшу відстань. Звірившись з національної картою алергенів, вони виявили, що більше випадків зараження було зафіксовано саме в тих районах, де концентрація пилку в повітрі була вище.

За словами вчених, в умовах поширення вірусу пилком прийнятої соціальної дистанції в два метри може бути недостатньо.