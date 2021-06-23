Наглядова рада Нафтогазу може відсторонити Вітренко вже завтра

У четвер, 24 червня, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні може усунути голову правління компанії Юрія Вітренка. Ініціатором цього питання стала глава наглядової ради держкомпанії Клер Споттісвуд, повідомляє UBR.

При цьому точний порядок денний засідання поки невідомий.

Минулого тижня стало відомо, що Споттісвуд виступила за усунення Вітренко.

"Зараз я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам" Нафтогазу "і України", - говорилося в її заяві.

Нагадаємо, що призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу" було визнано незаконним за результатами перевірки Нацагентства по запобіганню корупції, яка внесла припис голові Кабміну Денису Шмигаль. Вимога звільнити Вітренко уряд оскаржило в суді.