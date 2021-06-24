Електрика проти бензину і дизеля: видовищне відео гонок

Audi E-Tron, Honda Civic Type R та BMW X4 позмагалися у драг-рейсі. Ці три автомобіля вивели на гонку, щоб порівняти, що краще: електрика, бензин чи дизель, повідомляє Обозреватель.

Суперечки про переваги електромобілів над автомобілями з двигунами внутрішнього згорання є нескінченними. Так само і навпаки, багато людей доводять, що авто з ДВЗ набагато кращі. Щоб трохи допомогти вирішити ці суперечки, автори YouTube-каналу CarWow﻿ порівняли у гонці машини з різними силовими установками.

Audi e-tron оснащений двома електродвигунами, які виробляють 408 к.с. і 664 Нм крутного моменту. Потужність передається на всі чотири колеса за допомогою одноступеневої трансмісії. Він хоч і потужний, але важить 2490 кг через свої батареї.

Поруч з ним розташований Honda Civic Type R. Це один з найкращих гарячих хетчбеків, який використовує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Він виробляє 320 к.с. та 400 Нм, які надходять на передню вісь через шестиступеневу механічну коробку передач. Це найлегший учасник гонки з 1380 кг.

Представником дизеля є BMW X4 M40d, який працює на 3,0-літровому агрегаті на 330 к.с. і 680 Нм крутного моменту. Вони передаються на всі чотири колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Важить автомобіль 1900 кг.

Отже, у класичному драг-рейсі переміг дизель, а саме BMW X4 M40d. Проте блогери провели ще декілька тестів, і в усіх них найкращим виявився Civic.