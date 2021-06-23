Баффет покинув благодійний фонд Гейтсів

Американский миллиардер Уоррен Баффет вышел из числа попечителей благотворительной организации Билла и Мелинды Гейтс.

Баффет, легендарный инвестор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc., стал одним из трех попечителей Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) наряду с Биллом и Мелиндой Гейтс в 2006 году, когда он пообещал отдать на благотворительность основную часть своего состояния.

За последние 15 лет Баффет отдал на благотворительность более $27 млрд.

"Эти годы я был неактивным попечителем BMG. Сейчас я покидаю этот пост, также как я покинул все корпоративные советы директоров, помимо совета Berkshire", - заявил 90-летний Баффет.

Он одобрительно высказался о работе главного исполнительного директора BMG Марка Сузмана, назвав ее "выдающейся".

"Мои цели на 100% совпадают с целями организации", - отметил Баффет.

Решение о выходе из числа попечителей BMG было обнародовано в рамках более общего заявления Баффета о его действиях в сфере благотворительности.

Он сообщил, что передаст акции Berkshire Hathaway на сумму $4,1 млрд пяти благотворительным фондам - BMG, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation.

"В 2006 году я пообещал передать все мои акции Berkshire Hathaway - более 99% моего состояния - на благотворительность. С сегодняшней передачей акций на $4,1 млрд, я прошел половину этого пути", - заявил Баффет.

В настоящее время Баффету принадлежит 238,624 тыс. акций Berkshire Hathaway общей стоимостью порядка $100 млрд.

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, располагающей ресурсами на сумму порядка $50 млрд, является не только крупнейшей частной филантропической организацией, но и самой влиятельной, пишет газета Financial Times. Участие в кампании по разработке вакцин от COVID-19 сделало BMG ключевым участником борьбы с пандемией.

Однако неожиданное объявление Билла и Мелинды Гейтс о разводе после 27 лет брака вызвало множество опасений относительно судьбы организации. В мае, когда Гейтсы объявляли о разводе, они пообещали продолжать совместную работу в их благотворительной организации.