Передбачено сумне майбутнє людства

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) підготувала проект доповіді, згідно з яким зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчому майбутньому, навіть якщо людство знизить викиди парникових газів від спалювання викопного палива, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться в прес-релізі на Phys.org.

Згідно сумним прогнозам експертів, протягом наступних 30 років прискориться вимирання видів, широке поширення тропічних хвороб, руйнування екосистем і затоплення прибережних міст. Наслідки вуглецевого забруднення атмосфери більше позначаться на житті наступних поколінь, які не несуть відповідальності за глобальне потепління, яке почалося в кінці XX століття. Доповідь планується опублікувати не раніше лютого 2022 року, що, на думку багатьох фахівців-кліматологів, буде занадто пізно, оскільки багато важливих міжнародних саміти з питання зміни клімату пройдуть цього року.

Як пише Phys.org, радники ООН з клімату прийшли до чотирьох основних висновків. По-перше, при потеплінні на 1,1 градуса Цельсія клімат вже починає змінюватися. Десять років тому вчені вважали, що обмеження глобального потепління двома градусами Цельсія вище доіндустріального рівня буде достатнім для подолання кліматичної кризи. Судячи з поточним тенденціям, в кращому випадку планета наближається до трьох градусів Цельсія вище доіндустріального рівня.

По-друге, ранні моделі також передбачали, що люди навряд чи побачать значні зміни клімату до 2100 року. Однак експерти вважають, що навіть короткочасне перевищення температури вище ніж на 1,5 градуса Цельсія призведе до незворотних наслідків. Минулого місяця Всесвітня метеорологічна організація прогнозувала 40-відсоткову ймовірність того, що до 2026 року Земля перетне 1,5-градусний поріг як мінімум протягом одного року. Багато організмів, включаючи комах-запилювачів і коралові рифи, можуть не пристосуватися до швидко мінливих умов навколишнього середовища. Зміна клімату загрожує також корінним народам Арктики. Потепління в світі також продовжило сезони пожеж, вдвічі збільшило потенційні площі горіння і призвело до втрат продовольства.

До 2050 року десятки мільйонів людей з великою ймовірністю зіткнуться з хронічним голодом, а ще 130 мільйонів можуть виявитися в крайній убогості. Сотні мільйонів людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонов. Ще близько 350 мільйонів чоловік, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія і 410 мільйонів при двох градусах Цельсія.

По-третє, зміна клімату може стати необоротним. Так, потепління на два градуси Цельсія ініціює прискорене танення крижаних щитів Гренландії та Західної Антарктиди. Інші переломні моменти можуть привести до трансформації басейну Амазонки з тропічних лісів в савану і викиду мільярдів тонн вуглецю з вічної мерзлоти Сибіру, що сприятиме подальшому потеплінню.

Нарешті, глобальне потепління посилюється іншими формами впливу людини на навколишнє середовище, в тому числі руйнування диких середовищ існування, надмірна експлуатація природних ресурсів, видобуток води, забруднення, поширення інвазивні видів, а також шкідників і хвороб.

Експерти пропонують кілька шляхів пом'якшення кризи. Можна, наприклад, спробувати зберегти важливі для депонування вуглецю екосистеми, наприклад, мангрові ліси, які також захищають берег від штормових нагонов. Перехід на більш рослинну дієту також допоможе скоротити викиди, пов'язані з виробництвом харчових продуктів, на 70 відсотків до 2050 року. Однак навіть висадка мільярдів дерев не допоможе компенсувати викиди, якщо ті будуть тривати.