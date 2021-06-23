Пасажири потяга Укзалізниці показали, як зі стелі вагона тече вода

У потязі "Львів-Маріуполь" залило пасажирське купе. Пасажири скаржаться, що вода затопила усі їхні речі, повідомляє РБК-Украина.

Так, інцидент стався 23 червня. На кадрах ролика видно, як під час руху зі стелі плацкартного вагона ллється вода.

"Нова послуга від Укрзалізниці - охолоджувальний душ в купе. За вікном +30? Укрзалізниця знає, як охолодитися у таку спеку! Пасажири поїзда "Львів-Маруполь" спостерігали, як зі стелі вагона ллється вода. Вона залила особисті речі пасажирів і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою" , - йдеться у повідомленні.

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