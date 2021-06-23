Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу дії спекулянтів привели до чергового стрибка безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Початок торгів дало підстави думати, що сьогодні ми побачимо корекцію по долару. З ранку з продажами валюти для оплати покупки ОВДП вийшли іноземні інвестори. До них підключилися спекулянти, і котирування пішли вниз. Однак бажаючих купити долар, що подешевшав знайшлося достатньо, і істотного зниження досягти не вдалося. Після обіду котирування знову перейшли до зростання. Ті ж спекулянти скористалися новиною про стрілянину в Чорному морі з англійської військовому кораблю (яку незабаром спростував прес-центр Міністерства оборони Великобританії) і почали задирати котирування, здорово налякавши продавців. Що показово: Національний банк ніяк не відреагував на ситуацію і не вийшов з «загороджувальної» продажем, дозволивши підняти цінник вище рівня, який він захищав вчора.

Закрили торги середовища на 9 копійок на купівлі і на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,30 / 27,40 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,32 гривень пройшла о 09:45. На початку торгів число продавців приблизно в два рази перевищувало число покупців; серед них були ті, кому потрібна була гривня для оплати придбаних вчора ОВДП. Тому котирування повільно пішли вниз, досягши до 10:55 27,205 гривень на покупку і 27,255 гривень на продажу. До цього часу нерезиденти закінчили свої продажі і пішли, а експортери, які сподівалися на швидку виплату компенсації ПДВ, не стали віддавати так дешево. Торгівля перемістилася вище і стабілізувалася в діапазоні 27,27-27,31 гривень: у цьому діапазоні угоди йшли аж до кінця обідньої перерви. Однак після обіду на ринок один за одним почали виходити покупці. Виник приблизно триразовий перекіс в сторону попиту. Відчувши можливість заробити, спекулянти, ще вранці грали на зниження, стали теж виставляти заявки на купівлю, розганяючи курс. Як наслідок, котирування до закриття торгів піднялися вище рівня 27,40 гривень.



Котирування закриття - 27,40 / 27,45 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 17,7 млн порівняно з вівторком і склав 127 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2664 гривень.

Офіційний курс долара на 24 червня встановлений на позначці 27,2737 гривень за долар, зниження на 3,13 копійки.

Офіційний курс євро на 24 червня встановлений на позначці 32,6003 гривні за євро, зростання на 13,33 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1943. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1910 долара, а потім виріс до 1,1968 долара, оскільки світові ринки ще не вирішили, як реагувати на вчорашню заяву глави ФРС США Джерома Пауелла.

Російський рубль протягом дня зміцнився з 73 до 72,35 рублів за долар. Ситуація в Чорному морі навколо стрілянини з англійської військовому кораблю вирішилася дуже швидко і не змогла істотно зашкодити російській валюту. Станом на 19:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,52-72,64 рубля. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів. Дешевші пропозиції сьогодні не траплялися.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Зліт котирувань безготівкового долара в другій половині торговельної сесії і відсутність реакції Національного банку породили безліч питань. Головний з них: як надійде Національний банк завтра? Якщо реакції регулятора не буде, спекулянти можуть продовжити розгойдувати курс.

Готівковий долар, який днем опускався до 27,25-27,26 гривень, до вечора в Києві і великих містах продавали вже на 10 копійок дорожче. Оператори валютного ринку були здивовані і роздратовані непередбачуваною поведінкою міжбанку і вирішили перестрахуватися. Завтра з ранку продажу будуть теж високими. Далі все буде залежати від самого міжбанку і поведінки НБУ.

Незрозумілою залишається і ситуація з євро, який сьогодні так і не зміг визначитися, рости йому або падати. Завтра він буде цілком залежати від поведінки готівкового долара і рухатися синхронно з ним. З ранку євро виставлять на продаж у діапазоні 32,65-32,70 гривень, далі можливі коливання ціни в межах 10 копійок.

Що стосується російського рубля, треба буде уважно стежити за політичним фоном. Якщо історія з військовим кораблем Великої Британії не матиме продовження, рубль продовжить торгуватися в тому ж коридорі, що і раніше. Тоді готівковий рубль також продаватимуть по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.