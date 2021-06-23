Конфлікт був: кореспондент BBC розповів про переслідування корабля Британії біля Криму

Кореспондент агентства BBC перебував на британському кораблі HMS Defender, коли російські війська почали вчиняти провокації біля побережжя Криму. Він розповів, що над есмінцем літали російські літаки, а також було чути постріли, повідомляє РБК-Украина.

За словами кореспондента, коли британський есмінець підходив до окупованого Криму, то екіпаж вже перебував на бойових постах, а системи озброєння були завантажені.

"Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент одне з російських суден наблизилося до есмінця на близько 100 метрів" , - сказав він.

Крім того, як розповів журналіст, по радіозв'язку з боку Росії звучали ворожі попередження, зокрема, в одному з них було сказано: "Якщо ви не зміните курс, то я буду стріляти". Після цього кореспондент чув постріли на відстані, але, на його думку, вони були поза досяжністю корабля.

"Коли HMS Defender йшов по морському шляху, над ним літали російські літаки. Капітан Вінсент Оуен сказав, що корабель виявив поблизу понад 20 військових літаків. Командувач Оуен сказав, що його місія була неконфронтаційною" , - додав журналіст.

Нагадаємо, сьогодні Росія заявила, що здійснила попереджувальні постріли в бік британського корабля поблизу окупованого Криму.

Однак у Британії відповіли, що жодних попереджувальних пострілів не було і під час проходу корабля поблизу Криму не було конфліктів з РФ.