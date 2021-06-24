Стильний літній образ від Насті Каменської

На одній з останніх фотографій, яку Настя Каменських поширила у своєму інстаграмі, вона позувала у гардеробній, що розташована в заміському маєтку. Настя продовжує диктувати тренди українським модницям й цього разу показала стильний look, повідомляє 24 Канал.

Вона постала перед камерою в коротких шкіряних шортах чорного кольору, чорному топі, поверх якого одягнула білу майку з написами та відвертими вирізами.

Повсякденний образ Каменських вирішила доповнити трендовою сумочкою. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Оскільки на вулиці дуже спекотно, Настя вирішила не фарбуватися великою кількістю косметики.