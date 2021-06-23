Украина внесла в "черный список" четыре известных онлайн-кинотеатра

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) додала перші нелегальні сайти, подані Україною, в міжнародну базу даних WIPO Alert Database. Серед них: rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone, повідомляє Детектор Медиа.

«Участь України в проекті ВОІВ — це зміцнення її ролі в міжнародних процесах щодо захисту інтелектуальної власності, що підвищує статус та імідж країни. Упевнений, що винесення ресурсів, до яких є претензії українських правовласників, на міжнародний рівень допоможе поліпшити захист легального контенту», - зазначив В'ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи «Чисте небо».

За його словами, наявність піратського ресурсу в міжнародному чорному списку матиме більш переконливий голос у діалозі з рекламним ринком і брендами, яким не байдужа їхня репутація.

Директор департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки Андрій Демчук звернув увагу на те, що завдяки платформі WIPO Alert рекламні агентства зможуть уникати ситуацій порушення авторського права в інтернеті, зменшуючи прибуток таких сайтів і захищаючи ділову репутацію власників брендів, які вони рекламують.

Також Андрій Демчук додав, що Мінекономіки, крім платформи WIPO Alert, співпрацює з ВОІВ ще за трьома великими проектами: Національний навчальний центр інтелектуальної власності, мережа центрів підтримки технологій та інновацій в Україні, альтернативне вирішення спорів у сфері ІВ.

Олександр Папуця, керуючий партнер SmartSolutions Law Group, роз'яснив, що згідно положень Меморандуму «сайтом, що викликають стурбованість» вважається онлайн веб-ресурс, який обґрунтовано підозрюється в умисному порушенні або сприянні порушенню авторського права і суміжних прав, незалежно від того, чи здійснюється це в країні його створення або в будь-якому іншому місці. При цьому, для включення такого сайту в міжнародний список WIPO Alert встановлення факту порушення закону в судовому порядку не є обов'язковим.

Адвокат SmartSolutions Law Group Віталій Волошин додає, що учасники ринку інтернет-реклами мають можливість доступу до національного списку сайтів на платформі WIPO Alert як уповноважених користувачів. Цей статус надається ВОІВ за умови використання інформації виключно для того, щоб запобігти розміщення реклами на «сайтах, що викликають стурбованість» або для оцінки ефективності систем, які вже працюють для цього.

Для отримання статусу уповноваженого користувача потрібен висновок користувальницької угоди між рекламною компанією і ВОІВ. При цьому, Мінекономіки як уповноважений учасник платформи WIPO Alert може припинити (або відновити) доступ будь-якого користувача до національного списку. Доступ рекламним агентствам надається безкоштовно.

Схема подачі ресурсів на платформу така: правовласники проводять моніторинг ресурсів-порушників і щомісяця передають в «Чисте небо» список з підтвердженнями фактів піратства; Ініціатива верифікує інформацію зі свого боку і подає їх до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економіки для включення в глобальну платформу WIPO Alert Database.