Швеція і Іспанія вивели Україну до 1/8 Євро-2020

Українська збірна потрапила до 1/8 Чемпіонату Європи з футболу 2020 року завдяки перемозі збірної Швеції над збірною Польщі і перемозі збірної Іспанії над збірною Словаччини.

У середу збірна Швеції, перемігши в Санкт-Петербургу в наполегливому поєдинку поляків з рахунком 3:2, забезпечила собі перемогу в групі Е. Збірна Іспанії, обігравши словаків 5:0, посіла друге місце в групі.

Ці два результати дозволили українській команді з трьома очками пройти в 1/8 фіналу. Україна посіла в своїй групі третє місце і стала однією з чотирьох команд, які отримали путівку в плей-оф з третього місця.

До плей-оф групи E вийшли Швеція з 7 очками і Іспанія з 5 очками.

У заключному, третьому, турі групового етапу Швеція в Санкт-Петербургу з рахунком 3:2 виграла у Польщі. На дубль шведа Еміля Форсберга (2-га, 59-та хвилини) двома голами відповів Роберт Левандовськи (61, 84). У компенсований до другого часу матчу переможний гол провів Віктор Классон.

У матчі в Севільї Іспанія-Словаччина два м'ячі словаки провели в свої ворота, авторами автоголів стали Мартін Дубравка (30-а хвилина) і Юрай Куцка (71). Ворота словаків також вразили іспанці Емерік Лапорт (45+3), Пабло Сарабія (56), Ферран Торрес (67).

Словаччина із 3 балами посіла третє місце в групі, однак не змогла потрапити в четвірку кращих з тих, хто розмістився на аналогічній сходинці у своєму квартеті, і не потрапила в 1/8 фіналу. Також за бортом плей-оф опинилася Польща, що стала в групі четвертою (1 очко).