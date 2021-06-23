Німеччину посеред літа засипало градом

У вівторок, 22 червня, ввечері товстий шар граду в багатьох місцях покрив луки, дороги і поля Верхньої Баварії (Німеччина). В інших частинах регіону пройшли сильні шторми. Градом побило будинки і машини. Завдано багатомільйонних збитків, повідомляє Телеграф.

"Серія гроз продовжилася у вівторок ввечері - і знову завдала великої шкоди. Особливо сильно постраждали південні передмістя Мюнхена. В селі Оттобрунн був сильний град. Шторм обрушився на передмістя Мюнхена ненадовго, але дуже сильно", - йдеться в повідомленні німецького таблоїду " Abendzeitung ".

"Далі це було схоже на зиму: вулиці і володіння були засипані градом і білосніжні. Жителям доводилося прибирати град зі своїх володінь віниками та лопатами", - йдеться в замітці.

Через розгул стихії цілі вулиці опинилися під водою. Пожежна служба постійно використовувалася для відкачування підземних переходів.

"Матеріальний збиток величезний, на щастя, травм немає", - пише видання.

У Мюнхені пожежна команда зареєструвала понад 100 операцій, пов'язаних з ураганом, в міських районах, зосереджених на півночі і заході.

Негода спричинила за собою безліч дрібних пошкоджень, а також впали гілки, затоплені підвали і вулиці під водою. У Фельдмохінге екстреним службам знадобилося багато зусиль після того, як підземна автостоянка площею близько 4000 м² була затоплена.