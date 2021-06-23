Папа Римський провів аудієнцію з Людиною-Павуком
У Ватикані 23 червня на щотижневу аудієнцію Папи Римського Франциска прийшов чоловік у костюмі Людини-павука. "Супергероя" відрекомендували понтифіку, і незвичайний паломник подарував йому маску свого персонажа та розповів про власну місію, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомило видання Vatican News. У костюмі супергероя виявився 27-річний житель Лігурії Маттіа Віллардіта, якого минулого року президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях. Наприкінці офіційного прийому відбулася особиста зустріч "Людини-Павука" з Франциском.
На аудієнцію до Папи Римського Серджо запросили, щоб віддячити за волонтерську діяльність. Хлопець уже багато років у костюмі супергероя відвідує хворих дітей у госпіталях, щоб розважити їх та підняти їм настрій.
"Справжніми супергероями є діти, які страждають, і їхні рідні, які з надією борються... Я переодягаюся в "Людину-павука", щоб викликати усмішку в дітей, які перебувають у лікарні", – розповів Віллардіта і додав, що сам має вроджену хворобу та протягом 19 років часто перебував на госпіталізації у медзакладах.
Спілкуватися з дітьми із педіатричних відділень сотень лікарень волонтеру допомагають однодумці. Для цього Віллардіта заснував спільноту, члени якої переодягаються у персонажів із коміксів.
За словами волонтера, його діяльність не припинялася навіть під час карантину – у цей період він здійснив понад 1400 відеодзвінків.