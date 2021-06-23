Moderna перейменувала вакцину від COVID-19

Американська біотехнологічна компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу, тепер її препарат буде називатися Spikevax – раніше назва збігалася з найменуванням компанії, повідомляє Сегодня.

З чим пов'язане перейменування вакцини, не уточнюється, тільки зазначено, що Spikevax – це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі – 2019 (COVID-19) для людей від 18 років.

"Spikevax містить молекулу, яка називається матричною РНК (мРНК), з інструкціями з виробництва білка з SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. Spikevax не містить самого вірусу і не може викликати COVID-19", – також говориться в повідомленні.

У травні Moderna заявила, що її вакцина безпечна і ефективна для підлітків, що нібито підтвердило проведене дослідження.