Зеленський привітав українських футболістів з виходом в плей-офф

Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з футболу з виходом у плей-офф чемпіонату Євро-2020, повідомляє Сегодня.

Про це він написав у Telegram.

"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф" – написав Зеленський.

Президент зазначив, що "футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли була до нас несправедливою".

"Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено", – упевнений він.

Глава держави також заявив, що тепер в українських футболістів з'явився шанс довести, що "весь цей час ми просто розминалися".