Зеленський привітав українських футболістів з виходом в плей-офф
Президент України Володимир Зеленський привітав національну збірну з футболу з виходом у плей-офф чемпіонату Євро-2020, повідомляє Сегодня.
Про це він написав у Telegram.
"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф" – написав Зеленський.
Президент зазначив, що "футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли була до нас несправедливою".
"Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено", – упевнений він.
Глава держави також заявив, що тепер в українських футболістів з'явився шанс довести, що "весь цей час ми просто розминалися".
"Я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – підтримав збірну Зеленський.