Виробництво iPhone 12 mini: припинено: відома причина
Apple більше не вироблятиме iPhone 12 mini. Ба більше, аналітики вважають, що у нових версіях смартфонів компанії не буде моделей такого формату, повідомляє 24 Канал.
Причиною зупинки виробництва називають низькі продажі. Частка iPhone 12 mini склала всього 5 відсотків від загальних продажів лінійки iPhone 12 у США за січень 2021 року.
Що відомо
- Ще раніше аналітик Вільям Янг заявив, що слабкий попит на iPhone 12 mini може змусити Apple припинити виробництво пристроїв у другому кварталі 2021 року.
- Тоді як у березні 2021 року джерела Nikkei повідомляли, що Apple скоротить заплановане виробництво цієї моделі на 70 відсотків у першій половині 2021 року.
iPhone 12 mini — на шостому місці за обсягом виручки на світовому ринку смартфонів. Проте він не увійшов до першої десятки за обсягом продажів.
За прогнозом, Apple представить нову серію зі ще не анонсованою назвою восени 2021 року. Всередині буде процесор A15 та підтримка 5G. Всього очікують три версії пристроїв – без mini.