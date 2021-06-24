Виробництво iPhone 12 mini: припинено: відома причина

Apple більше не вироблятиме iPhone 12 mini. Ба більше, аналітики вважають, що у нових версіях смартфонів компанії не буде моделей такого формату, повідомляє 24 Канал.

Причиною зупинки виробництва називають низькі продажі. Частка iPhone 12 mini склала всього 5 відсотків від загальних продажів лінійки iPhone 12 у США за січень 2021 року.

Що відомо

Ще раніше аналітик Вільям Янг заявив, що слабкий попит на iPhone 12 mini може змусити Apple припинити виробництво пристроїв у другому кварталі 2021 року.

Тоді як у березні 2021 року джерела Nikkei повідомляли, що Apple скоротить заплановане виробництво цієї моделі на 70 відсотків у першій половині 2021 року.

iPhone 12 mini — на шостому﻿ місці за обсягом виручки на світовому ринку смартфонів. Проте він не увійшов до першої десятки за обсягом продажів.

Рейтинг продажів смартфонів у першому кварталі / Інфографіка Counterpoint

За прогнозом, Apple представить нову серію зі ще не анонсованою назвою восени 2021 року. Всередині буде процесор A15 та підтримка 5G. Всього очікують три версії пристроїв – без mini.