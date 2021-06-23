Оновилися причини непрацездатності в електронних лікарняних: список
Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняним необхідно оформляти за формою заяви-розрахунку, враховуючи, що в е-лікарняного відсутній серія, але йому присвоюється унікальний номер, і в е-лікарняному оновилися причини непрацездатності, повідомляє Страна.ua.
У заявах-розрахунках за листками непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.
Відзначається, що причина непрацездатності - це відомості про страховий випадок, наступ якого зумовило тимчасову непрацездатність, що містяться в запису про тимчасову непрацездатність. Визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстр листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.
Причини непрацездатності бувають:
- Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві;
- Вагітність і пологи;
- Необхідність догляду за хворою дитиною;
- Необхідність догляду за хворим членом сім'ї;
- Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю у віці до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною;
- Карантин, встановлений відповідно до законодавства;
- Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;
- Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу "(може бути з позначкою про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
- Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2.
- Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;
- Тимчасова непрацездатність в результаті нещасного випадку на виробництві.
За двома останніми пунктами при наявності в медичному висновку позначки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві" після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання.
У Фонді нагадали, що випадки тимчасової непрацездатності, оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним, - різні страхові випадки, тому роботодавець повинен подати заяви-розрахунки окремо по кожному виду лікарняних.