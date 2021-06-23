Оновилися причини непрацездатності в електронних лікарняних: список

Матеріальне забезпечення застрахованим особам по е-лікарняним необхідно оформляти за формою заяви-розрахунку, враховуючи, що в е-лікарняного відсутній серія, але йому присвоюється унікальний номер, і в е-лікарняному оновилися причини непрацездатності, повідомляє Страна.ua.

У заявах-розрахунках за листками непрацездатності на паперових бланках коди причин непрацездатності залишаються без змін.

Відзначається, що причина непрацездатності - це відомості про страховий випадок, наступ якого зумовило тимчасову непрацездатність, що містяться в запису про тимчасову непрацездатність. Визначення причини тимчасової непрацездатності відбувається в Електронному реєстр листків непрацездатності на підставі категорії медичного висновку.

Причини непрацездатності бувають:

Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві; Вагітність і пологи; Необхідність догляду за хворою дитиною; Необхідність догляду за хворим членом сім'ї; Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю у віці до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною; Карантин, встановлений відповідно до законодавства; Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу; Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу "(може бути з позначкою про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта); Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2. Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання; Тимчасова непрацездатність в результаті нещасного випадку на виробництві.

За двома останніми пунктами при наявності в медичному висновку позначки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаних з нещасним випадком на виробництві" після завершення розслідування може бути змінена Фондом соціального страхування України на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання.

У Фонді нагадали, що випадки тимчасової непрацездатності, оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним, - різні страхові випадки, тому роботодавець повинен подати заяви-розрахунки окремо по кожному виду лікарняних.