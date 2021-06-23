В Україні можуть знову посилити карантин
В Україні після виявлення випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у двох громадян, які приїхали з Росії, можуть знову посилити карантин, повідомляє РБК-Украина.
На нараді Ради національної безпеки і оборони обговорили нові загрози через виявлення небезпечного "індійського" варіанту вірусу, і методи протидії.
Про це 23 червня розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.
Він повідомив, що в обговоренні брали участь керівники МОЗ, МВС, Комітету з питань здоров'я нації, вірусологи, науковці та експерти.
У підсумку був розроблений пакет рекомендацій, який направлять на розгляд уряду.
Серед обмежувальних заходів, які пропонуються, вказані посилення контролю за дотриманням правил карантину, а також можливість посилення обмежень в регіонах.
Зауважимо, що зараз на всій території України (крім окупованих Криму та ОРДЛО), діють обмеження, що відповідають "зеленій" епідеміологічній зоні небезпеки. Після рішення Кабміну, ситуація може змінитися.
Що пропонують для боротьби з поширенням штаму "Дельта"
- МОЗ має розробити алгоритм для оперативного посилення карантину на рівні місцевої влади.
- Підрозділам МОЗ потрібно посилити роботу з епідеміологічного нагляду. В першу чергу - щодо відстеження тих, з ким контактували заражені.
- Рекомендація поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.
- Рекомендації МОЗ прискорити темпи вакцинації населення.
- Ввести обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають в Україну з РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії (перелік країн може доповнюватися). Для громадян з цих держав навіть наявність сертифіката вакцинації не звільняє від ПЛР-тесту і вимоги дотримання самоізоляції.
- Встановити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій України.
- Посилити роботу з проведення секвенування (виявлення штамів коронавірусу). Прискорити процес проведення таких досліджень в Україні.