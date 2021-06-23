В Україні можуть знову посилити карантин

В Україні після виявлення випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у двох громадян, які приїхали з Росії, можуть знову посилити карантин, повідомляє РБК-Украина.

На нараді Ради національної безпеки і оборони обговорили нові загрози через виявлення небезпечного "індійського" варіанту вірусу, і методи протидії.

Про це 23 червня розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він повідомив, що в обговоренні брали участь керівники МОЗ, МВС, Комітету з питань здоров'я нації, вірусологи, науковці та експерти.

У підсумку був розроблений пакет рекомендацій, який направлять на розгляд уряду.

Серед обмежувальних заходів, які пропонуються, вказані посилення контролю за дотриманням правил карантину, а також можливість посилення обмежень в регіонах.

Зауважимо, що зараз на всій території України (крім окупованих Криму та ОРДЛО), діють обмеження, що відповідають "зеленій" епідеміологічній зоні небезпеки. Після рішення Кабміну, ситуація може змінитися.

Що пропонують для боротьби з поширенням штаму "Дельта"