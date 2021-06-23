В Україні можуть знову посилити карантин

В Україні можуть знову посилити карантин

В Україні після виявлення випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у двох громадян, які приїхали з Росії, можуть знову посилити карантин, повідомляє РБК-Украина.

На нараді Ради національної безпеки і оборони обговорили нові загрози через виявлення небезпечного "індійського" варіанту вірусу, і методи протидії.

Про це 23 червня розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він повідомив, що в обговоренні брали участь керівники МОЗ, МВС, Комітету з питань здоров'я нації, вірусологи, науковці та експерти.

У підсумку був розроблений пакет рекомендацій, який направлять на розгляд уряду.

Серед обмежувальних заходів, які пропонуються, вказані посилення контролю за дотриманням правил карантину, а також можливість посилення обмежень в регіонах.

Зауважимо, що зараз на всій території України (крім окупованих Криму та ОРДЛО), діють обмеження, що відповідають "зеленій" епідеміологічній зоні небезпеки. Після рішення Кабміну, ситуація може змінитися.

Що пропонують для боротьби з поширенням штаму "Дельта"

  • МОЗ має розробити алгоритм для оперативного посилення карантину на рівні місцевої влади.
  • Підрозділам МОЗ потрібно посилити роботу з епідеміологічного нагляду. В першу чергу - щодо відстеження тих, з ким контактували заражені.
  • Рекомендація поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.
  • Рекомендації МОЗ прискорити темпи вакцинації населення.
  • Ввести обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають в Україну з РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії (перелік країн може доповнюватися). Для громадян з цих держав навіть наявність сертифіката вакцинації не звільняє від ПЛР-тесту і вимоги дотримання самоізоляції.
  • Встановити обов'язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій України.
  • Посилити роботу з проведення секвенування (виявлення штамів коронавірусу). Прискорити процес проведення таких досліджень в Україні.

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