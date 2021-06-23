Російський посол відреагував на інцидент з британським есмінцем

Британський есмінець Defender увійшов в начебто "російські територіальні води" та не реагував на попередження, заявив посол Росії в Великобританії Андрій Келін в інтерв'ю Channel 4, повідомляє Лента.Ру.

"Я думаю, це явне порушення угоди 1986 року про запобігання інцидентів на морі. Дана угода передбачає, що ви повинні відповідати на вимоги" , - сказав посол.

Дипломат нагадав, що раніше начальники генштабів збройних сил двох країн підписали протокол, який встановлює умови врегулювання ситуацій, аналогічних сталася.

"У мене немає повної інформації, але наскільки я знаю, це [постріли] прозвучали як попередження, тому що корабель не відповідав на попередження і якісь заходи потрібно вжити" , - додав Келін.

Раніше у Великобританії заявили, що Defender не перетинав кордон навмисно, а лише здійснював мирний прохід в територіальних водах України.