Кіркорову закрили в’їзд в Україну

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України через загрозу національній безпеці, повідомляє Украинская правда.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло артиста до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення ґрунтується на листі від Служби безпеки України. Вказаний лист в Мінкульті отримали 11 червня.

Наказ про внесення Кіркорова до переліку видали 22 червня. У пресслужбі повідомили, що процедура автоматична, тому Мінкульт не ухвалює рішення включати чи ні окремих осіб у перелік.

Водночас Кіркоров назвав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України.