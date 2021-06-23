Мінцифри буде моніторити якість мобільного зв’язку
Міністерство цифрової трансформації України запускає моніторинг якості мобільного зв’язку. Очікується, що програма допоможе забезпечити високоякісним швидкісним інтернетом максимальну кількість населених пунктів країни, повідомляє 24 Канал.
Моніторинг стартує у вересні. Партнери уклали договір на закупівлю з німецькою компанією Rohde&Schwarz.
Мета проєкту:
- відстежувати та покращувати якість інтернету по всій країні;
- виявляти проблемні ділянки й покривати належним інтернетом ділянки без покриття.
У довгостроковій перспективі комплекс дій допоможе створити й гарантувати однаково якісну мережу мешканцям усіх регіонів країни. Крім того, рішення має підвищити конкуренцію між операторами. Як наслідок – покращиться якість послуг для людей та буде мати місце розвиток мережі.
Зауважують, що результати моніторингу подаватимуть на дашборді в режимі реального часу. Там розміщуватиметься інформація про проблемні точки в селах, містах та на дорогах.
"До 2024 року плануємо покрити 95% українських доріг і населених пунктів якісним швидкісним інтернетом,", – йдеться у повідомленні.
Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку впроваджується Міністерством цифрової трансформації спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), та Українським державним центром радіочастот (УДЦР).