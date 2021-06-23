Поїздки до ЄС: у МЗС обнадіяли щеплених CoronaVac українців

Кожна держава Євросоюзу прийматиме самостійно рішення про допуск на свою територію мандрівників з третіх країн, щеплених китайською вакциною CoronaVac, повідомляє УНІАН.

Зараз препарат визнаний ВООЗ, але не схвалений європейським регулятором, повідомили в МЗС на запит видання "Гордон". Нині CoronaVac знаходиться на розгляді ЕМА.

"Кожна держава-член ЄС може самостійно приймати рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн з урахуванням принципу взаємності у разі, якщо вони пройшли повну вакцинацію вакцинами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я" , - повідомили в МЗС України.

Також там нагадали, що МОЗ України закінчує підготовку українського шаблону сертифікату про вакцинацію. Після схвалення Кабміном МЗС працюватиме над взаємним визнанням таких сертифікатів на двосторонньому рівні з іншими державами.

"Таким чином, з відповіді МЗС випливає, що міжнародний сертифікат вакцинації, виданий в Україні після вакцинації CoronaVac, також буде дійсний в ЄС – за умови визнання українських сертифікатів Євросоюзом" , - пише ЗМІ.

Як повідомлялося, першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина. Йдеться саме про свідоцтво, а не"ковідний сертифікат".