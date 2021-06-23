Під Житомиром ліквідували схему постачання наркотиками ув'язнених

У Житомирській області поліція перекрила канал збуту наркотичних та сильнодійних лікарських засобів ув'язненим. Трьом фігурантам повідомили про підозру в незаконній покупці, зберіганні та перевезенні з метою збуту заборонених речовин, повідомляє Страна.ua.

Про це написала в Фейсбуці пресслужба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, засуджений, який відбуває покарання в одній з виправних колоній області, організував злочинне угрупування для торгівлі наркотиками. До її складу він залучив ще одного ув'язненого і місцевого жителя.

Зловмисники діяли за налагодженою схемою з розподіленими ролями. Організатор групи домовлявся телефоном з постачальниками про необхідну кількість наркотовару і перераховував на банківські картки обумовлену плату. Співучасникам повідомлялося про розташування закладок, після чого вони забирали товар і доставляли його в виправну колонію, перекидаючи через паркан.

Встановлено, що з червня 2020 по березень 2021 року злочинна група скоїла вісім епізодів кримінальних злочинів, пов'язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів (метадону та канабісу) і сильнодійних ліків у місця позбавлення волі у великих розмірах.

Під час обшуків і оглядів місць події, в тому числі на території виправної колонії, правоохоронці виявили та вилучили 36 г метадону, більше пів кіло марихуани та майже 90 таблеток сильнодійного лікарського засобу.

Вони також наклали арешт на гроші (гривні та долари США), ювелірні вироби, половину будинку в місті Коростені та квартиру в місті Овручі для подальшої конфіскації.