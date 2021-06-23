Засновник великого фонду передрік подальше падіння біткоїна

Голова і засновник керуючого фонду Navellier & Associates Луї Навельє заявив, що виявив модель руху курсу біткоїну. Згідно з його розрахунками, вартість криптовалюти впаде з близько 34 до 10 тис. доларів, повідомляє Обозреватель.

Оцінки Навельє ґрунтуються на технічному аналізі. Він спробував розрізнити та виявити модель руху курсу, оцінивши ціни та обсяги криптовалюти, пише видання ProFinance.

"Коли він впаде цього разу, падіння буде більш жорстоким через велику кількість індивідуальних інвесторів" , – говорить Навельє.

Траєкторія руху курсу. Джерело: ProFinance

Крім того, експерт вказує, що більшість інвесторів купувала криптовалюти на тлі позитивних новин про те, що біткоїн почали використовувати ті чи інші компанії під впливом зростаючого тренду. Мовляв, збільшувалася ціни і з'явилася спокуса заробити на зміні вартості криптовалюти.

Раніше Bank of America (Банк Америки) провів опитування великих інвесторів і прийшов до висновку, що біткоїн – актив, який не можна вважати надійним. Своїм клієнтам аналітики не радили використовувати криптовалюту для заощаджень.