Суд виніс перший вирок за штурм Капітолію

Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію, який влаштували прихильники експрезидента Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Це перший вирок у цій справі, повідомляє Сьогодні.

Крім того, Ганна Морган-Ллойд повинна провести 120 годин на громадських роботах і виплатити штраф у розмірі 500 доларів. Також під час умовного терміну їй забороняється володіти зброєю, пише видання Huffington Post.

Жінка визнала себе винною за одним пунктом звинувачення у зв'язку зі вторгненням в будівлю Капітолію. Виступаючи перед судом, обвинувачена заявила, що "ніколи не збиралася брати участь у чомусь настільки ганебному для американського народу" і вибачилася перед громадянами США і своєю сім'єю.

"Я була там, щоб мирно висловити підтримку президенту Трампу, і мені соромно, що це обернулася проявом насильства. Я б ніколи не опинилася там, якби знала, що все станеться так" , – заявила Морган-Ллойд.

Вона визнала, що "вчинила неправильно, ступивши навіть однією ногою в будівлю", і повідомила суду, що зрозуміла, що її присутність у натовпі дала змогу іншим нападати на офіцерів і бити вікна того дня.