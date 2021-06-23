Українці в ТКГ звинуватили росіян в ігноруванні пропозицій
Російська сторона на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не реагує належно на пропозиції та ініціативи, які озвучують представники України, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у ТКГ у Facebook. Зокрема, попри готовність координатора від ОБСЄ та робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ.
"Наша делегація знову закликала російську сторону: розблокувати роботу КПВВ зі свого боку; повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Окремо українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.
"На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - наголошується у повідомленні.
Українська делегація нагадала, що вона продовжує зосереджувати зусилля на реалізації ряду заходів, зокрема:
- дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;
- повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата та якнайшвидше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.