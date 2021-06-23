Українці в ТКГ звинуватили росіян в ігноруванні пропозицій

Російська сторона на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не реагує належно на пропозиції та ініціативи, які озвучують представники України, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у ТКГ у Facebook. Зокрема, попри готовність координатора від ОБСЄ та робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ.

"Наша делегація знову закликала російську сторону: розблокувати роботу КПВВ зі свого боку; повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення" , - йдеться у повідомленні.

Окремо українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.



"На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони" , - наголошується у повідомленні.

Українська делегація нагадала, що вона продовжує зосереджувати зусилля на реалізації ряду заходів, зокрема: