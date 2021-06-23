Витік COVID-19 з лабораторії: Трамп звинуватив Китай у знищенні доказів

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив владу Китаю в знищенні нібито наявних доказів витоку нового коронавірусу з лабораторії в Ухані, повідомляє Лента.Ру.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. За словами політика, він спочатку був переконаний в тому, що COVID-19 почав поширюватися з китайської лабораторії.

"Я вважаю, що це, ймовірно, була випадковість. Є ті, хто вважає, що це не було випадковістю" , - зазначив він.

На питання про те, чи буде, на думку Трампа, успішним розгляд з метою з'ясування обставин походження коронавірусу, політик відповів: «Тепер уже дуже пізно. Як я вважаю, доказам було завдано серйозної шкоди».

13 червня повідомлялося, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оцінив версію про витік коронавірусу з лабораторії. Він зазначив, що не виключає лабораторного походження SARS-CoV-2. За словами Гебрейесуса, з боку Китаю не було необхідної "прозорості та співпраці" при початковому етапі розслідування.