Таран прокоментував інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

У разі подій навколо корабля Королівського флоту HMS Defender, Росія вдалася до поширення цинічної дезінформації через контрольовані ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в пресслужбі Міноборони. Там припускають, що росіяни таким актом хотіли сказати, що вони "господарюють" в Чорному морі, але "зважена і сильна позиція британських моряків не дозволила реалізуватися їх планам".

Ситуацію прокоментував міністр оборони України Андрій Таран:

"Ми дійсно обмінялися інформацією і думками з приводу російської версії подій навколо есмінця Великобританії HMS Defender. Як на мене, поки краще сконцентруватися на пошуку варіантів відповіді, що це було:

Реакція РФ на тільки досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства (підписані на борту HMS Defender 21 червня 2021 року в Одесі). Спроба РФ зірвати навчання "Сі Бриз-2021", що починаються 28 червня. Відповідь РФ на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту Альянсу. Ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018 року. Інформаційно-психологічна операція швидше з прицілом на осінні вибори в РФ.

Резюме. Виходячи з сьогоднішнього розвитку подій, ми повинні готуватися до всіх згаданих і неназваним сценаріями. У тісному контакті та взаємодії з партнерами продовжуємо активно готуватися до "Сі Бриз-2021"

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що необхідно якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.