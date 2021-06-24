Житель Авдіївки налагодив продаж бойових гранат

27-річний житель прифронтової Авдіївки Донецької області організував протиправний бізнес з продажу боєприпасів. Він збував гранати Ф-1 і РГД-5 за ціною 500 грн за одну, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік - раніше судимий за скоєння крадіжки, вбивства і збуту зброї. Він зберігав боєприпаси у своєму будинку і мав намір їх продати, йдеться в пресслужбі поліції Донецької області.

"З метою документування незаконної діяльності ділка поліцейські провели два етапи оперативних закупівель боєприпасів, в результаті яких були придбані дві гранати Ф-1 і три гранати РГД-5 з запалами до них" , - йдеться в повідомленні.

Відразу після проведення другого етапу зловмисника затримали. Вилучений "товар" спрямований на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами жителю Авдіївки загрожує до семи років позбавлення волі.