Заробітчан кличуть у Чехію: кому пропонують від 100 тис. грн
У Чехії злетіла кількість вакансій для українських заробітчан. Найбільші зарплати пропонують лікарям. Так, офтальмолог може претендувати на дохід у розмірі до 130 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.
Це випливає з даних порталу work.ua. Лікар повинен проводити обстеження стану очей, встановлювати діагноз.
"Призначення лікування пацієнтам із захворюваннями і/або станом ока, його придаткового апарату й орбіти, контроль його ефективності та безпеки", – йдеться в оголошенні про вакансію.
Різноробочий на заводі пива може заробляти в Чехії до 78 тис. грн на місяць. Обов'язок: наклеювати етикетки на пляшки й упаковувати їх. Працювати доведеться 8-12 годин на день з одним вихідним на тиждень.
Робітник на завод чипсів може претендувати на зарплату в розмірі до 77 тис. грн. Працевлаштувати готові чоловіків або жінок віком від 19 до 60 років. Заробітна плата – від 9,5 доларів за годину, шестиденний робочий тиждень. Щодня доведеться працювати до 14 годин.
"Усе, що понад восьми годин на добу, оплачується в розмірі 125% ставки. У суботу платять 150% від ставки", – йдеться в оголошенні.
Зазначимо, в середньому кількість вакансій для українців у Чехії і Польщі збільшилася на третину. Найчастіше українських заробітчан кличуть на низькокваліфіковані вакансії. При цьому працювати доведеться лише з одним вихідним на тиждень і по 12-16 годин на добу.