Клімкін розкритикував рішення запросити Путіна на саміт ЄС

Клімкін розкритикував рішення запросити Путіна на саміт ЄС

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін критично оцінив пропозицію федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку Клімікіна, ініціатива Франції та Німеччини не тільки хибна, але й створює істотні ризики для України.

«Є ризик, що тепер в нормандському форматі ми будемо проти РФ, Німеччини та Франції, а не разом проти Росії. Це було б зовсім кепсько», - написав дипломат у Facebook ввечері в середу, 23 червня.

Клімкін висловив подив у зв'язку з тим, що подібна пропозиція пролунала в той момент, коли Кремль демонстративно робить недружні дії стосовно ряду європейських країн.

«Виглядає сюрреалістично. Тобто нісенітницею ... На тлі російських військ, озброєнь на наших кордонах і атаки на британський есмінець сьогодні в Чорному морі. Знову наступають на ті ж граблі», - констатував ексміністр.

Він спрогнозував, що переговори президента Володимира Зеленського з Ангелою Меркель під час його візиту до Берліна в липні будуть складними. А також вказав на необхідність активізації діалогу з друзями України в ЄС, щоб не допустити реалізації негативного для нашої країни сценарію.

«Потрібно піднімати дружніх політиків в цих країнах і наших друзів в Євросоюзі. Так Меркель і до «нормальності» у відносинах з Росією прагнутиме. Не заздрю Зеленському 12 липня в Берліні, але нам потрібно займатися своєю справою. Головне: не боятися і не йти на поступки в певних питаннях», - підкреслив Клімкін.
«Меркель любить розкладати «все по поличках», спочатку« зробимо одне, потім інше». А у нас всі домовленості повинні бути напоготові», - додав він.

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