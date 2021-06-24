Клімкін розкритикував рішення запросити Путіна на саміт ЄС

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін критично оцінив пропозицію федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу, повідомляє Дзеркало тижня.

На думку Клімікіна, ініціатива Франції та Німеччини не тільки хибна, але й створює істотні ризики для України.

«Є ризик, що тепер в нормандському форматі ми будемо проти РФ, Німеччини та Франції, а не разом проти Росії. Це було б зовсім кепсько» , - написав дипломат у Facebook ввечері в середу, 23 червня.

Клімкін висловив подив у зв'язку з тим, що подібна пропозиція пролунала в той момент, коли Кремль демонстративно робить недружні дії стосовно ряду європейських країн.

«Виглядає сюрреалістично. Тобто нісенітницею ... На тлі російських військ, озброєнь на наших кордонах і атаки на британський есмінець сьогодні в Чорному морі. Знову наступають на ті ж граблі» , - констатував ексміністр.

Він спрогнозував, що переговори президента Володимира Зеленського з Ангелою Меркель під час його візиту до Берліна в липні будуть складними. А також вказав на необхідність активізації діалогу з друзями України в ЄС, щоб не допустити реалізації негативного для нашої країни сценарію.

«Потрібно піднімати дружніх політиків в цих країнах і наших друзів в Євросоюзі. Так Меркель і до «нормальності» у відносинах з Росією прагнутиме. Не заздрю Зеленському 12 липня в Берліні, але нам потрібно займатися своєю справою. Головне: не боятися і не йти на поступки в певних питаннях» , - підкреслив Клімкін.