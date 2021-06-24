У Києві відкачували водія трамвая після непритомності через спеку

Через моторошну спеку надзвичайна ситуація виникла в одному з трамваїв Києва. Його водій знепритомнів просто під час руху за маршрутом, повідомляє 24 Канал.

Причиною нібито стала надзвичайно висока температура в кабіні - 47 градусів вище нуля, передає "Київська Транспортна Спільнота "КТС".

Інцидент стався 23 червня у Києві у трамваї з бортовим номером 5639. Його водій втратив свідомість просто під час руху за маршрутом. У соцмережах пишуть, що мовиться про маршрут №3.

Все сталося через спеку – у кабіні водія стояла висока температура у +47 градусів.

Про постраждалих інформації немає. Водію ж допомогла прийти до тями колега зі зустрічного трамвая – за допомоги таблеток та води.

Фото "КТС"

Киянин Олег Васильєв у фейсбуці написав, що такі випадки можуть повторитися. Адже спека не спадає, а вентилятори у кабіни водіїв обіцяють поставити не раніше осені.

У коментарях до допису "КТС" люди пишуть, що схожу ситуацію спостерігали і в інших трамваях, і в інших видах громадського транспорту. І просять міську владу звернути на це увагу.