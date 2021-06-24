На Венері знайшли потенційні ознаки життя

Нове дослідження космічних знімків НАСА показало, що Венера геологічно активна і може мати потенціал для життя. Рух тектонічних плит сусідньої планети практично ідентичний переміщенню земної кори, повідомляє Обозреватель.

Вчені стверджують, що в Сонячній системі тільки два небесних тіла мають схожу структуру поверхні – це Венера і Земля, пише видання Нindustan Times.

Так, радіолокаційні зображення місії NASA Magellan із нанесення на карту поверхні Венери показали великі блоки літосфери, які, здавалося, рухалися. Команда створила комп'ютерну модель деформації та виявила, що уповільнений рух за стилем схожий на тектоніку на Землі.

Нова технологія змогла виявити деформації поверхні, які вказували на наявність великих блокових структур у літосфері Венери.