ВООЗ дозволила вакцинувати дітей і підлітків від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше визнала, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Оновлені рекомендації опубліковані на сайті﻿ організації. У тексті наголошується, що діти та підлітки переносять COVID-19 в легшій формі, ніж дорослі.

"Тому, якщо вони не входять в групу з більш високим ризиком важкого COVID-19, їх потрібно вакцинувати в менш терміновому порядку, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та медичних працівників", - зазначила ВООЗ.

Раніше в організації відзначали, що щодо використання вакцин для дітей поки що «немає достатніх даних».