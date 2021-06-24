У Пентагоні заявили про готовність до нових воєн

Шеф Пентагону Ллойд Остін, виступаючи в комітеті у справах збройних сил Палати представників американського Конгресу, заявив, що при підготовці пропозицій щодо оборонного бюджету США враховувалися можливості нових воєн, повідомляє Інтерфакс.

"Міністерство оборони повинно бути готовим до того, щоб йти в ногу з нашими конкурентами ... і при необхідності боротися і виграти наступну війну ... не останню" , - наводить слова міністра сайт Пентагона.

За словами Остіна, бюджет враховує необхідність приділяти все більш серйозну увагу Китаю, у зв'язку з чим на "тихоокеанську ініціативу стримування" передбачено витратити понад $ 5 млрд. Міністр зазначив, що він "видав внутрішню директиву", мета якої - "посилити стримування КНР, оживити нашу мережу регіональних союзників і партнерів і прискорити розробку передових можливостей і нових оперативних концепцій".

Крім того, в якості пріоритетних завдань, врахованих при складанні бюджету, Остін назвав "протистояння ворожості з боку Росії, особливо в кіберпросторі". Він повідомив, що на кібербезпеку, операції в кіберпросторі, а також дослідження і розробки в області кібербезпеки передбачено виділення $ 10 млрд.

Шеф Пентагону сказав також, що "з акцентом на космос, протиракетну оборону ... наш бюджет також допоможе нам протистояти зростаючому потенціалу балістичних ракет таких країн, як Північна Корея та Іран".

Бюджетом, за словами Остіна, передбачені "інвестиції в гіперзвукову зброю, штучний інтелект, мікроелектроніку, технології 5G, системи космічного базування, суднобудування і ядерну модернізацію". Він зазначив, що на модернізацію ядерної тріади заплановано виділення майже $ 28 млрд, на дослідження, розробки і випробування в області нових озброєнь - $ 112 млрд.