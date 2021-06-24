У МЗС КНДР заявили про безглуздість діалогу з США

Північна Корея не має наміру встановлювати будь-які контакти з США, вважаючи їх марною тратою часу, заявив міністр закордонних справ КНДР Рі Сон Гвон, повідомляє Інтерфакс.

"Ми не розглядаємо навіть можливість будь-яких контактів з США, не кажучи вже про те, щоб підтримувати їх, оскільки це ні до чого нас не приведе, а тільки відніме дорогоцінний час" , - цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) заяву міністра.

Він зазначив, що МЗС "вітає чітку заяву для преси, зроблене заступником директора департаменту Центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК), яке покликане відмахнутися від поспішних суджень, припущень і очікувань США".