NASA зайнялася розробкою прання одягу в космосі

У космосі астронавтам доводиться зіштовхуватися з багатьма викликами, щоб тримати своє тіло і дух у нормі. Однією з таких проблем є брудний одяг, повідомляє 24 Канал.

NASA взялася виправити цю ситуацію. Вони скооперувалися з відомою світовою компанією Procter & Gamble, аби знайти спосіб прати одяг просто у космосі. Це дозволило б астронавтам носити вбрання місяцями та навіть роками, як на Землі, пише AP.

Зараз астронавти, які тривалий час перебувають на Міжнародній космічній станції, не перуть свій одяг. Вони носять його до тих пір, поки він стає непридатним. А потім брудне вбрання просто викидають за борт, де воно зрештою згорає в атмосфері.

Астронавти використовують чимало одягу через те, що вони щодня по 2 години повинні займатись спортом. Це потрібно для того, аби уникнути атрофії м'язів і негативного впливу на кістки через невагомість. Хоча одяг і має спеціальний антимікробний ефект для подовженого використання, однак таке рішення все одно є не надто ефективним, оскільки існують певні ризики для здоров’я астронавтів.