До Pfizer і Moderna додадуть попередження про ризики запалення серця

Органи охорони здоров'я США збираються оновити офіційну інструкцію з щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця, повідомляє Украинская правда.

Мова йде про 323 підтверджені випадки міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця) серед людей віком до 30 років після вакцинації. З 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про результати щодо п'яти випадків відсутні, передає AFP.

Випадки захворювання зафіксовані переважно серед чоловіків, більшість з випадків захворювання виникає після другої дози, і немає підтверджених випадків смерті.

Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.

Дані актуальні станом на 11 червня, коли людям у віці від 12 до 29 років в Штатах ввели понад 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer і Moderna.