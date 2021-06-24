Ізраїль скасував відкриття кордонів для туристів

Влада Ізраїлю перенесла відкриття кордонів для вакцинованих іноземних туристів, що прибувають в країну в індивідуальному порядку, на місяць, до 1 серпня, повідомляє УНИАН.

"Заборона іноземцям у дозволі на в'їзд до Ізраїлю з туристичними цілями буде продовжена на один місяць (з 01 липня по 01 серпня)" , - йдеться в повідомленні канцелярії глави уряду.

При цьому заборона на в'їзд до Ізраїлю не поширюється на обмежені за чисельністю групи щеплених туристів з країн з низьким рівнем захворюваності. Їм дозволено прибувати в країну з кінця травня.