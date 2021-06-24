У МЗС відреагували на резолюцію ПАРЄ по кримським татарам

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова вважає прийняту ПАРЄ резолюцію по ситуації з кримськими татарами важливим проявом підтримки тим, хто страждає від переслідувань окупаційної влади, повідомляє Дзеркало тижня.

«Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію по ситуації з кримськими татарами. Це важливий прояв підтримки тим, хто в окупованому Криму продовжує страждати від політичних і релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної влади» , - написала Джапарова в Facebook.

Попри всі маніпуляції та дезінформаційні кампанії Москві не вдалося приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, тортур, постановчих судових процесів, дискримінації представників кримськотатарського народу, знищення його представницьких інститутів і національної ідентичності кримськотатарського народу - здійснення всіх протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму.

Перший заступник глави МЗС висловила вдячність доповідачці Торхільдур Суннє Аєварсдоттір за ґрунтовну доповідь, українським парламентаріям - за прекрасну роботу і всім партнерам України - за непохитну підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності України і захист прав людини на окупованих територіях.