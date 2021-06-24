Курс валют НБУ на 24 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 23 червня, впав на 3 коп до 27.27 за 1 долар.
Євро подорожчав на 13 коп до 32.60 за 1 євро.
Курс рубля досяг рівня 3.76 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів виріс на 22 коп до 38.16 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 8 коп до 29.75 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп до 7.21 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.273 700
|EUR
|євро
|32.600 300
|RUB
|рубль
|0.375 960
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.155 900
|CHF
|Швейцарський франк
|29.750 400
|PLN
|польський злотий
|7.205 500