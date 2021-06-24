Курс валют НБУ на 24 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 23 червня, впав на 3 коп до 27.27 за 1 долар.

Євро подорожчав на 13 коп до 32.60 за 1 євро.

Курс рубля досяг рівня 3.76 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів виріс на 22 коп до 38.16 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 8 коп до 29.75 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп до 7.21 за 1 польський злотий.