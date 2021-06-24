НБУ виставив на аукціон майже 46 тонн монет
Національний банк продасть на аукціоні лом виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок. Загальна вага брухту – близько 45,8 тонн, повідомляє Сьогодні.
"Такий обсяг, накопичений за 2020-2021 роки, у зв’язку з вилученням із обігу монет дрібних номіналів", – пишуть у повідомленні.
Нагадаємо, що зношені монети і монети, стосовно яких Національний банк прийняв рішення про вилучення їх з обігу (номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок), утилізуються Національним банком у міру їх накопичення.
"Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт відчужується під час аукціонів (переважно метал іде на переплавку)", – додають у Нацбанку.
Аукціон відбудеться 30 червня.