Окупанти Криму закликали РФ додати Британію до "недружніх країн"

Так званий віцепрем'єр кримського окупаційного уряду Георгій Мурадов після інциденту з британським есмінцем біля берегів півострова запропонував включити Великобританію до списку недружніх Росії країн, повідомляє РИА Новости.

"Великобританія вже давно заслужила бути включеною до списку недружніх держав, як і всі учасники замаху на нашу територіальну цілісність. Інцидент з есмінцем тому підтвердження" , - сказав Мурадов.

На його думку, Великобританії буде приділятися особлива роль у створюваній Україною коаліції держав, яких планується зібрати на міжнародному саміті "Кримська платформа".