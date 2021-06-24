Японія опротестувала військові навчання Росії на Курилах

Японія передала протест Росії у зв'язку з початком напередодні масштабними військовими навчаннями в акваторії Японського моря, на Сахаліні та Курильських островах, розповів журналістам генеральний секретар японського уряду Кацунобу Като, повідомляє РИА Новости.

"Росія 23 червня оголосила про початок військових навчань на Сахаліні, Кунаширі, Ітурупі та в акваторії Японського моря. Ми маємо намір продовжувати стежити за діями російських військових на північних територіях (так в Японії називають південні острови Курильської гряди - ред.). 23-го числа по дипломатичних каналах нами був направлений протест у зв'язку з тим, що посилення військової присутності Росії на островах, в тому числі проведення подібних маневрів, йде всупереч з позицією Японії" , - сказав Като на пресконференції.

За даними телеканалу NHK протест був переданий головою російського відділу японського МЗС до посольства Росії в Токіо.

У цих навчаннях беруть участь в цілому понад 10 тисяч військовослужбовців, до 500 одиниць бойової техніки, близько 32 літальних апаратів, близько 12 кораблів і суден Тихоокеанського флоту РФ різного призначення. Маневри в острівній зоні Східного військового округу (СВО) пройдуть у два етапи протягом п'яти діб.