Орбіту МКС підняли перед прильотом нових кораблів
Після проведення маневру висота орбіти станції повинна скласти близько 420,3 км над поверхнею Землі, повідомляє Корреспондент.
Орбіта Міжнародної космічної станції (МКС) була скоригована вранці у четвер, 24 червня. Про це iнформує Роскосмос.
"З метою формування балістичних умов перед запуском пілотованих кораблів CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), Союз МС-19, а також посадкою спускового апарата корабля Союз МС-18 проведена чергова корекція висоти орбіти Міжнародної космічної станції", - йдеться в повідомленні.
Двигуни вантажного корабля Прогрес МС-16 були ввімкнені о 05:40 ранку і пропрацювали 466 секунд. Величина імпульсу склала 0,5 м/с.
"Зараз російські фахівці отримують і обробляють дані щодо нових параметрів орбіти. За попередніми розрахунками, після проведення маневру висота орбіти станції повинна скласти близько 420,3 км над поверхнею Землі, збільшившись на 850 метрів", - зазначили в Роскосмосі.
Зараз на борту МКС перебувають сім членів екіпажу: космонавти Роскосмосу Олег Новицький та Петро Дубров, астронавти НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кімброу і Меган Макартур, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке, а також астронавт JAXA Акіхіко Хосіде.
На кораблі Союз МС-19 на борт МКС повинні прилетіти космонавт Антон Шкаплеров, а також актриса Юлія Пересильд і режисер Клим Шипенко, які знімуть перший художній фільм в космосі.