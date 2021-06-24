Яскравий похід до магазину: оригінальні та модні екосумки

Якщо ви – свідомий споживач і намагаєтесь якнайрідше використовувати одноразові пакети, тоді без оригінальної екосумки вам не обійтись. Ідеї 24 якраз дібрали найяскравіші шопери для літа, повідомляє 24 Канал.

З такою стильною та зручною річчю ви завжди будете в центрі уваги й зовсім перестанете купувати целофанові пакети на касі. Приємного вам перегляду й чудових покупок!

Яскраві дизайни екосумок

Екосумка, прикрашена барвистими малюнками, завжди буде в тренді. До того ж така модель чудово підійде для літа.

Прозора сумка теж може бути яскравою. Особливо, якщо до неї додати контрастні ремінці.

Такі яскраві моделі з геометричними фігурами точно будуть привертати увагу.

А ця стильна екосумка закохає у себе кожну модницю. Поєднання різних відтінків одного кольору дуже стильні.

Така сумка чудово підійде для тих, хто любить купувати продукти на тиждень вперед. Вона практична та містка.

Ці неонові барви запам'ятаються надовго всім продавцям та відвідувачам у супермаркеті. Тож якщо ви любите яскраві кольори і багато уваги – така модель саме для вас.

А цей принт точно сподобається вам своєю оригінальністю. Ніжні кольори та яскравий дизайн – це чудове поєднання.

Така незвичайна форма екосумки виглядає дуже цікаво, а поєднання двох кольорів додають креативу.

До цієї сумки у формі пакета не доведеться довго звикати. Оберіть колір, який вам до вподоби, і користуйтесь.

А ця сітчаста модель допоможе вам завжди бути в тренді.