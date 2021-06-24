Яскравий похід до магазину: оригінальні та модні екосумки

Яскравий похід до магазину: оригінальні та модні екосумки

Якщо ви – свідомий споживач і намагаєтесь якнайрідше використовувати одноразові пакети, тоді без оригінальної екосумки вам не обійтись. Ідеї 24 якраз дібрали найяскравіші шопери для літа, повідомляє 24 Канал.

З такою стильною та зручною річчю ви завжди будете в центрі уваги й зовсім перестанете купувати целофанові пакети на касі. Приємного вам перегляду й чудових покупок!

Яскраві дизайни екосумок

Екосумка, прикрашена барвистими малюнками, завжди буде в тренді. До того ж така модель чудово підійде для літа.

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Прозора сумка теж може бути яскравою. Особливо, якщо до неї додати контрастні ремінці.

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Такі яскраві моделі з геометричними фігурами точно будуть привертати увагу.

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А ця стильна екосумка закохає у себе кожну модницю. Поєднання різних відтінків одного кольору дуже стильні.

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Така сумка чудово підійде для тих, хто любить купувати продукти на тиждень вперед. Вона практична та містка.

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Ці неонові барви запам'ятаються надовго всім продавцям та відвідувачам у супермаркеті. Тож якщо ви любите яскраві кольори і багато уваги – така модель саме для вас.

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А цей принт точно сподобається вам своєю оригінальністю. Ніжні кольори та яскравий дизайн – це чудове поєднання.

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Така незвичайна форма екосумки виглядає дуже цікаво, а поєднання двох кольорів додають креативу.

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До цієї сумки у формі пакета не доведеться довго звикати. Оберіть колір, який вам до вподоби, і користуйтесь.

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А ця сітчаста модель допоможе вам завжди бути в тренді.

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