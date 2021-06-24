Експрезидент Ірану пророкує крах США

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад в інтерв'ю передрік, що ядерна зброя не зможе запобігти краху США як лідера глобального світопорядку, повідомляє Лента.Ру.

"Чи можуть американські атомні бомби зупинити крах світового панування США? Не думаю, що в світі є хоч один мудра людина, яка дала б на це позитивну відповідь", - зазначив Ахмадінежад.

Він розповів, як на першій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у 2005 році запитав його, чи могла ядерна зброя запобігти розпаду СРСР.

"Вона була високорозвиненою, так, але вона не зупинила крах СРСР. Тому що зброя в принципі не може покращити людські відносини. Сьогодні в занепад приходить капіталістична система світопорядку, очолювана Америкою", - вважає політик.