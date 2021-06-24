За останні п'ять років в Україні зросла смертність

В Україні на 44,6% зросла смертність, за даними на квітень 2021 року і в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років. У той же час, найбільша летальність була зафіксована в столиці країни – збільшення на 81%, а найменша на Прикарпатті – 16, повідомляє Обозреватель.

Аналітик Євген Істребін показав красномовні цифри і графіки. Він припустив, що вплинула на зростання смертності безпосередньо і пандемія коронавірусу. У цьому контексті він нагадав про катастрофу з госпіталізаціями хворих COVID-19.

Зростання смертності в квітні в порівнянні з 5-річної середньої (2016-2020 рр.):

м Київ - 81,2%;

Київська область - 65,1%;

Хмельницька область - 60%;

Харківська область - 59,3%;

Одеська область - 59%;

Миколаївська область - 58,4%;

Дніпропетровська область - 48%;

Житомирська область - 45,5%;

вся Україна 44,6%;

Кіровоградська область - 43,4%;

Чернівецька область - 42,1%;

Вінницька область - 40,9%;

Львівська область - 40,5%;

Тернопільська область - 38%;

Запорізька область - 37,6%;

Сумська область - 37,5%;

Чернігівська область - 35,4%;

Донецька область - 33,4%;

Луганська область - 32,3%;

Черкаська область - 31,6%;

Полтавська область - 31%;

Закарпатська область - 29,8%;

Волинська область - 28,9%;

Рівненська область - 27,1%;

Херсонська область - 24,6%;

Івано-Франківська область - 16,2%.

Пост Істребіна прокоментувала голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Facebook вона на теж відзначила, що зростання смертності в Україні пов'язано з COVID-19.

"Присвячений пост всім, хто кричав криком - це звичайний грип і подивіться, скільки померло від онкології. Я підпишуся під кожним словом Євгена. І так, в Україні зафіксовано перші два випадки індійського штаму Дельта. Так би мовити, ласкаво просимо на борт. Хочу зрозуміти за цей тиждень, скільки кисневих станцій встановлено у нас в регіоні за період. І як ми будемо готуватися" , - написала українка.

На сьогодні в Україні офіційно підтверджено 52 123 смерті від ускладнень коронавірусу. За час пандемії найбільше інфікованих померло в Києві - 5185, на Дніпропетровщині - 4403, Львівщині - 3640 і Харківщині - 3494.