За останні п'ять років в Україні зросла смертність

В Україні на 44,6% зросла смертність, за даними на квітень 2021 року і в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років. У той же час, найбільша летальність була зафіксована в столиці країни – збільшення на 81%, а найменша на Прикарпатті – 16, повідомляє Обозреватель.

Аналітик Євген Істребін показав красномовні цифри і графіки. Він припустив, що вплинула на зростання смертності безпосередньо і пандемія коронавірусу. У цьому контексті він нагадав про катастрофу з госпіталізаціями хворих COVID-19.

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Зростання смертності в квітні в порівнянні з 5-річної середньої (2016-2020 рр.):

  • м Київ - 81,2%;
  • Київська область - 65,1%;
  • Хмельницька область - 60%;
  • Харківська область - 59,3%;
  • Одеська область - 59%;
  • Миколаївська область - 58,4%;
  • Дніпропетровська область - 48%;
  • Житомирська область - 45,5%;
  • вся Україна 44,6%;
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  • Кіровоградська область - 43,4%;
  • Чернівецька область - 42,1%;
  • Вінницька область - 40,9%;
  • Львівська область - 40,5%;
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  • Тернопільська область - 38%;
  • Запорізька область - 37,6%;
  • Сумська область - 37,5%;
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  • Чернігівська область - 35,4%;
  • Донецька область - 33,4%;
  • Луганська область - 32,3%;
  • Черкаська область - 31,6%;
  • Полтавська область - 31%;
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  • Закарпатська область - 29,8%;
  • Волинська область - 28,9%;
  • Рівненська область - 27,1%;
  • Херсонська область - 24,6%;
  • Івано-Франківська область - 16,2%.
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Пост Істребіна прокоментувала голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Facebook вона на теж відзначила, що зростання смертності в Україні пов'язано з COVID-19.

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"Присвячений пост всім, хто кричав криком - це звичайний грип і подивіться, скільки померло від онкології. Я підпишуся під кожним словом Євгена. І так, в Україні зафіксовано перші два випадки індійського штаму Дельта. Так би мовити, ласкаво просимо на борт. Хочу зрозуміти за цей тиждень, скільки кисневих станцій встановлено у нас в регіоні за період. І як ми будемо готуватися", - написала українка.
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На сьогодні в Україні офіційно підтверджено 52 123 смерті від ускладнень коронавірусу. За час пандемії найбільше інфікованих померло в Києві - 5185, на Дніпропетровщині - 4403, Львівщині - 3640 і Харківщині - 3494.

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Графік зростання кількості смертей від коронавірусу від початку пандемії і до нинішнього часу

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