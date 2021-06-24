За останні п'ять років в Україні зросла смертність
В Україні на 44,6% зросла смертність, за даними на квітень 2021 року і в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років. У той же час, найбільша летальність була зафіксована в столиці країни – збільшення на 81%, а найменша на Прикарпатті – 16, повідомляє Обозреватель.
Аналітик Євген Істребін показав красномовні цифри і графіки. Він припустив, що вплинула на зростання смертності безпосередньо і пандемія коронавірусу. У цьому контексті він нагадав про катастрофу з госпіталізаціями хворих COVID-19.
Зростання смертності в квітні в порівнянні з 5-річної середньої (2016-2020 рр.):
- м Київ - 81,2%;
- Київська область - 65,1%;
- Хмельницька область - 60%;
- Харківська область - 59,3%;
- Одеська область - 59%;
- Миколаївська область - 58,4%;
- Дніпропетровська область - 48%;
- Житомирська область - 45,5%;
- вся Україна 44,6%;
- Кіровоградська область - 43,4%;
- Чернівецька область - 42,1%;
- Вінницька область - 40,9%;
- Львівська область - 40,5%;
- Тернопільська область - 38%;
- Запорізька область - 37,6%;
- Сумська область - 37,5%;
- Чернігівська область - 35,4%;
- Донецька область - 33,4%;
- Луганська область - 32,3%;
- Черкаська область - 31,6%;
- Полтавська область - 31%;
- Закарпатська область - 29,8%;
- Волинська область - 28,9%;
- Рівненська область - 27,1%;
- Херсонська область - 24,6%;
- Івано-Франківська область - 16,2%.
Пост Істребіна прокоментувала голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Facebook вона на теж відзначила, що зростання смертності в Україні пов'язано з COVID-19.
"Присвячений пост всім, хто кричав криком - це звичайний грип і подивіться, скільки померло від онкології. Я підпишуся під кожним словом Євгена. І так, в Україні зафіксовано перші два випадки індійського штаму Дельта. Так би мовити, ласкаво просимо на борт. Хочу зрозуміти за цей тиждень, скільки кисневих станцій встановлено у нас в регіоні за період. І як ми будемо готуватися", - написала українка.
На сьогодні в Україні офіційно підтверджено 52 123 смерті від ускладнень коронавірусу. За час пандемії найбільше інфікованих померло в Києві - 5185, на Дніпропетровщині - 4403, Львівщині - 3640 і Харківщині - 3494.