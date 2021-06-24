Лоукостер із Саудівської Аравії запустить нові маршрути до Львова

Лоукостер із Саудівської Аравії Flynas у липні відкриє ще два маршрути до Львова і буде виконувати їх на одному літаку, повідомляє Avianews.

Польоти з аеропортів Джидда і Ель-Касім авіакомпанія почне 7 липня з частотою два рази на тиждень - щосереди і щонеділі. Літати буде до 1 вересня включно.

Авіалайнер Flynas буде вилітати з Джедди, далі сідати в Ель-Касимі. Зупинка складе 40 хвилин без висадки пасажирів. За цей час в аеропорту посадять на борт інших пасажирів, після чого літак уже вилетить до Львова.

У зворотному напрямку маршрут аналогічний. Літак вилетить зі Львова і приземлиться в Ель-Касимі. З нього вийдуть пасажири, які слідували в цей аеропорт, після чого авіалайнер продовжить шлях з пасажирами, яким потрібно в Джедду.

Квитки на нові рейси продаються за ціною $ 650 в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі. Якщо вибрати тариф з багажем, він буде коштувати більше.

Висока вартість квитків пояснюється тим, що на ринку польотів між Саудівською Аравією і Україною немає конкуренції. В результаті прямі рейси навіть за такою ціною виявляються більш вигідними як за ціною, так і по часу в дорозі в порівнянні з рейсами з пересадками.

За прогнозами, основними клієнтами нових маршрутів до Львова стануть піддані Саудівської Аравії, для яких президент України Володимир Зеленський скасував візи. Вони вже зараз приїжджають на захід України, використовуючи Київ як проміжний пункт.

При цьому подорожі для українців у Саудівську Аравію досі ускладнені - необхідно отримувати візу і проходити 7-денний карантин по прильоту в спеціальних готелях.