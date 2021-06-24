На Філіппінах розбився літак: є жертви

Неподалік від столиці Філіппін Маніли один з нових військових літаків розбився під час нічних тренувань. Внаслідок чого загинули шість членів екіпажу, повідомляє РБК-Украина.

Зазначено, що інформації про тих, хто вижив в авіакатастрофі поки немає. Особи членів екіпажу будуть опубліковані, як тільки члени їх сімей будуть належним чином повідомлені про трагедію.

Відомо, що літак впав близько 22:00 за місцевим часом під час нічних тренувань в декількох милях від авіабази в місті Капас провінції Тарлак.